posted by pcpa , Sun 17 Aug 2014 12:00:24 AM UTC - 0 replies

Item posted by Paulo C├ęsar Pereira de Andrade <pcpa> on Thu 14 Sep 2017 05:58:39 PM UTC.

GNU lightning is a library to aid in making portable programs

that compile assembly code at run time.



Development:

http://git.savannah.gnu.org/cgit/lightning.git



Download release:

ftp://ftp.gnu.org/gnu/lightning/lightning-2.1.1.tar.gz



2.1.1 adds support for jit_allocar for runtime alloca, contrary to

jit_allocai that provides a static offset allocation.

2.1.1 also adds support for jit_va_start, jit_va_arg, jit_va_arg_d

and jit_va_end, that implements C compatible varargs functions.

Note: alpha, hppa, mips (n32 abi), ppc (Darwin abi) and sparc ports

are no longer supported due to lack of a test environment.



------------------------------------------------------------------------



ia64:

o Implement cache flush.

o Do not use a dangling pointer for double to integer copy.



x86:

o Correct issues in load and store in the x32 abi.



generic:

o Correct Fibonacci number generation examples.

o Correct wrong jit_movr simplification.

o Correct wrong live register information for some complex patterns.

o Adapt for binutils 2.29.